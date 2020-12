Liga, tonfo Barcellona: il Cadice batte un’altra grande dopo il Real Madrid

Il Barcellona esce battuto da Cadice ed è la quarta sconfitta in campionato per la squadra di Ronald Koeman, che martedì se la vedrà con la Juventus. La squadra andalusa, già capace di vincere in casa del Real Madrid è passata in vantaggio dopo otto minuti con un gol di Gimenez sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel secondo tempo il Barça ha raggiunto il pari grazie a un autogol di Alcala al 57esimo. Ma i padroni di casa dopo 6 minuti hanno sfruttato un pasticcio della difesa blaugrana (un’indecisione tra Lenglet e ter Stegen) con Negredo che a pochi passi dalla porta ha potuto insaccare.

Foto: Mundo Deportivo