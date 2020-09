Liga, si riparte: incognita Barça, certezza Real. Atletico e Siviglia le outsider

Insieme alla Premier, riparte anche la Liga. Sembra strano dirlo, ma la grande incognita del campionato spagnolo è il Barcellona: uscito con le ossa rotte dalle polemiche per la disfatta nella scorsa edizione della Champions League, i blaugrana ripartono con un nuovo allenatore, Ronald Koeman, ed una vecchia gloria, Leo Messi. Con tutte le incertezze del caso, visto il caos legato al suo addio che sembrava certo, salvo poi sfumare. In attesa di capire gli esiti della rivoluzione Koeman, il Real Madrid di Zidane riparte dalle sue solide certezze ed è scontato considerare i blancos, ad oggi, i favoriti per la vittoria del titolo. Alla finestra le solite outsider Atletico Madrid e Siviglia, più concentrate però sul fronte qualificazione Champions. Ad aprire la Liga sarà la sfida delle 16 tra Eibar e Celta Vigo; posticipate, a causa degli impegni europei, le gare di Barcellona e Real Madrid, così come quelle di Atletico e Siviglia. Il Real comincerà il campionato nel secondo turno, mentre per le altre squadre bisognerà attendere il terzo turno.

Ecco il programma della prima giornata:

Oggi

16, Eibar-Celta Vigo

18.30, Granada-Athletico Bilbao

21, Cadice Osasuna

Domenica

14, Alaves-Betis

16, Valladolid-Real Sociedad

18.30, Villareal-Huesca

21, Valencia-Levante