Liga, segnali di ripresa per il Barcellona: battuta la Real Sociedad

Il Barcellona ha sconfitto la Real Sociedad, capolista della Liga (anche se con tre partite in più dell’Atletico Madrid, che ha gli stessi punti dei baschi) al Camp Nou. Al vantaggio degli ospiti con Willian José al 27′, ha replicato Jordi Alba al 31′. Di De Jong la rete del definitivo 2-1 al 43′ del primo tempo. I blaugrana avevano vinto anche domenica contro il Levante e ora si trovano a 20 punti, sei in meno delle due squadre in testa al campionato.

Foto: Mundo Deportivo