Liga: scelta ufficialmente la data del recupero di Barcellona-Real Madrid. Club accontentati

Adesso è anche ufficiale. Il Clasico di Spagna, fra Barcellona e Real Madrid, si giocherà il prossimo 18 dicembre, con fischio d’inizio ore 21.

La sfida del Camp Nou era inizialmente prevista per sabato 26 ottobre, ma era stata rinviata nella scorsa settimana per le tensioni a Barcellona che hanno visto protagonisti i movimenti degli indipendentisti catalani. Accolta, quindi, la richiesta dei club di giocare la sfida a metà dicembre, che in prima istanza non aveva trovato d’accordo la Lega iberica.

Foto: Deportesrcn