Liga, salta la gara inaugurale del venerdì: si partirà sabato con Eibar-Celta Vigo

Il campionato spagnolo, la Liga, inizierà sabato 12 settembre con la gara inaugurale tra Eibar e Celta Vigo alle 16, e non più venerdì 11, come originariamente previsto, con Granada-Athletic Bilbao, rinviata al giorno dopo alle 18.30. La decisione è frutto dello scontro in atto tra Lega e Federazione sulla possibilità di giocare o meno, con misure cautelative, anche lunedì e venerdì. La stagione pertanto inizierà sabato con Eibar-Celta alle 16:00, mentre la fine definitiva di questo conflitto avrà luogo il 6 ottobre, quando le due istituzioni si affronteranno in tribunale per decidere se sarà possibile giocare in quei giorni.