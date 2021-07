Spagna, la proposta di Rubiales per cambiare il format della Liga

Ai microfoni dell’agenzia Europa Press, Luis Rubiales, presidente della Federazione calcistica spagnola, ha annunciato possibili novità per quanto riguarda il format della Liga:

“Nei prossimi giorni inviterò Javier Tebas (il presidente della Liga, ndr) per sederci e provare a modificare l’attuale formato del campionato. I giovani di oggi nascono con la console dei videogame e non giocano più nelle strade come facevamo noi. La Liga ha scelto l’immobilismo. Noi proporremo un cambio che permetta ad esempio di avere partite in campo neutro, meno giornate e una competizione più emozionante che generi più ricavi”.

Foto: Twitter Liga