Liga, richiesta ai club di tagliare il 50% degli stipendi per il Salary Cap

La Liga scende in campo ufficialmente per fronteggiare questa emergenza Covid che ha causato anche ingenti danni economici a milioni di persone e lavoratori. La richiesta è bella forte ed rivolta ai club di prima e seconda divisione: una richiesta di ridurre di quasi 500 milioni di euro gli stipendi dei giocatori e di tutti gli altri dipendenti per rispettare i parametri del Salary Cap.

I più colpiti da questi nuovi tetti saranno ovviamente i top club, con il Barcellona che dovrà tagliare il 50% circa) e Real Madrid il 30%. Anche l’Atletico non se la passa bene, con il 20%. Insomma, tutti i club dovranno adattarsi già in questa stagione a una spesa di gran lunga inferiore a quella attuale.

Foto: Logo Liga