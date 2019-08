Liga, record Ansu Fati ma frenata Barcellona: è 2-2 con l’Osasuna

Dopo una sconfitta e una vittoria, il Barcellona trova anche il pareggio nella terza giornata della Liga. A fermare i catalani è l’Osasuna, che rimane un punto avanti ai loro rivali odierni in classifica. Sono i padroni di casa ad andare avanti al 7′ con Roberto Torres, poi nella ripresa i catalani la ribaltano con i due neo-entrati Ansu Fati e Arthur Melo. Quando la partita sembra essersi posizionata sui binari degli ospiti, però, Piqué colpisce la palla con la mano e ancora Torres sigla all’80’ il definitivo 2-2. Il risultato non sorride certamente al Barca, che registra però un record assoluto: a 16 anni e 10 mesi, Ansu Fati diventa il più giovane marcatore della storia blaugrana, il terzo in assoluto nella Liga. Un traguardo speciale per una giovane promessa della cantera, la cui festa è stata però rovinata da quel penalty finale.

Foto: twitter Barcellona