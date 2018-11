Liga: Real Madrid, tre schiaffi dall’Eibar. Nuovo crollo per le Merengues

Santiago Solari non fa in tempo ad esultare per il rinnovo con il Real Madrid fino al giugno 2021 che deve subito fare i conti con la realtà. È di pochi minuti fa la conclusione della sfida di Liga in casa dell’Eibar. Ed è una pesantissima sconfitta per le Merengues: 3-0. A decidere il match sono state le reti di Escalante al 16′, Enrich al 52′ e Kike al 57′. Grazie a questa vittoria l’Eibar sale al sesto posto in classifica, a soli due punti dai Galacticos.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid