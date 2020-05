Liga, prove di ripresa: in corso i test per i giocatori di Barcellona e Real

Dopo la Bundesliga, anche la Liga potrebbe presto tornare in campo. Il massimo campionato spagnolo comincia a muoversi verso il ritorno alla normalità: proprio in queste ore, infatti, sono in corso i test (i tamponi per il Coronavirus) per i giocatori di Barcellona e Real Madrid in vista della ripresa degli allenamenti. Uno degli ultimi passaggi prima del ritorno in campo.

🎥 The players were back at the Ciutat Esportiva today for medical tests. — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 6, 2020

Foto: Twitter ufficiale Uefa