Liga portoghese: Sporting Lisbona campione. Porto in Europa League. Retrocede il Boavista

17/05/2025 | 21:45:57

Conclusa l’ultima giornata della Liga Portoghese. Lo Sporting Lisbona batte 2-0 il Vitoria Guimaraes e, complice il pareggio del Benfica contro il Braga (1-1), chiude il campionato a 82 punti, a +2 sui rivali. Il Porto va in Europa League, chiudendo terzo. Il Braga agli spareggi per l’Europa League, mentre per il Santa Clara in Conference: fuori dall’Europa per differenza reti il Vitoria Guimaraes. Per quanto riguarda la zona retrocessione, l’AFS va allo spareggio, mentre Farense e Boavista retrocedono matematicamente in Liga 2.

Foto: twitter Sporting