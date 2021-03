Nel giorno in cui Lionel Messi festeggia il nuovo record di presenze con la maglia del Barcellona (767 eguagliando Xavi), i blaugrana battono 4-1 l’Huesca e si portano a -4 dalla vetta in Liga. Le firme sono di Messi (doppietta), Griezmann e Mingueza, aveva temporaneamente accorciato le distanze Rafa Mir su rigore per gli ospiti.

(AP Photo/Joan Monfort)