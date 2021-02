La commissione disciplinare della Federcalcio spagnola ha aperto un procedimento contro Gerard Piqué e Manuel Vizcaíno, presidente del Cadice, per le parole rilasciate la scorsa settimana che mettono in discussione l’integrità della classe arbitrale. Il difensore del Barcellona rischia uno stop per squalifica da 4 a 12 partite.

Foto: Twitter personale Piqué