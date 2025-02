Liga, per il titolo sarà (la solita) lotta a tre: c’è anche il Barcellona

Il 4-1 rifilato al Siviglia dal Barcellona lancia un segnale inequivocabile alla Liga: per il titolo sarà una lotta a tre. Una chiara manifestazione di potere da parte dei blaugrana, che ha superato i padroni di casa con la firma di Lewandowski, Lopez, Raphinha ed Eric Garcia. Flick è riuscito, dopo il periodo di flessione affrontato a fine 2024, a riprendere le redini della squadra, che ha ricominciato a viaggiare a ritmi serratissimi in tutte le competizioni. Idee di gioco, qualità, e un ritrovato spirito di cui le due principali (e solite) concorrenti, Real e Atletico, dovranno iniziare a preoccuparsi. Dal derby tra le due, terminato in uno sciapo pareggio per 1-1, ne è venuta fuori l’ennesima polemica arbitrale (sul rigore concesso all’Atletico) e poco altro. Oggi la cima della classifica è racchiusa in tre punti, con il Real capolista a 50 punti, Atletico a -1 e Barcellona che, con la vittoria di ieri, si è portata a -2. Anche quest’anno, la Liga promette una corsa a tre fino all’ultima giornata, e non potevamo aspettarci di meglio.

Foto: Instagram Barcellona