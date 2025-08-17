Liga, parte male l’Atletico, battuto 2-1 in casa dell’Espanyol. Esordio per Raspadori e Ruggeri

Parte male la stagione dell’Atletico Madrid, battuto all’esordio 2-1 in rimonta dall’Espanyol.

La partita si sblocca al 37 con una magistrale punizione di Julian Alvarez, che insacca all’incrocio dei pali.

Nella ripresa l’Espanyol inizia a prendere l’iniziativa e al 73’ trova il pareggio Miguel Rubio, che è il più lesto a sfruttare un batti e ribatti in area dei colchoneros e a infilare Oblak con un tiro preciso all’angolino basso di destra. All’82’ Pere Milla segna la rete che ribalta la gara. Da segnalare, l’esordio per Raspadori e Ruggeri in maglia colchoneros, ma molto amaro.

Foto: sito Atletico