Liga, parla il presidente Tebas: “Andare in farmacia è più rischioso che allenarsi”

La Liga risponde all’Eibar. Javier Tebas, presidente della lega spagnola, ha replicato al club iberico che in giornata aveva manifestato non pochi dubbi riguardo la possibile ripresa del campionato a giugno. Questo il comunicato di Tebas: “Stiamo prendendo tante precauzioni per far sì che il ritorno del calcio sia sicuro e controllato. Il protocollo approvato dal Ministero è uno dei più elaborati ed è stato apprezzato in tutta Europa. Sappiamo che la gente ha paura, ma andare in farmacia è più rischioso che allenarsi. Occorre una soluzione per garantire l’equità e l’integrità della competizione, e la migliore è concludere il campionato”.

Foto: sportskeeda.com