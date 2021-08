Liga, oggi tre partite in programma. C’è attesa per Barça-Real Sociedad

Dopo le quattro gare di ieri, oggi torna in campo La Liga spagnola per la prima delle 38 giornate stagionali. In programma tre partite: Celta Vigo-Atletico Madrid alle 17.30, Barcellona-Real Sociedad alle 20, Siviglia-Vallecano alle 22.15. Grande attesa per l’esordio del ‘primo Barça’ del post Leo-Messi.

Foto: Twitter Liga