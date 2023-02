Liga, oggi in campo Real Madrid-Valencia per il recupero della 17a giornata

Questa sera alle ore 21:00 andrà in scena il recupero della 17a giornata della Liga. Scenderanno in campo il Real Madrid ed il Valencia di Voro, sostituto di Gattuso. I blancos vorranno ottenere i tre punti, per restare in scia del Barcellona, uscito ieri sera vittorioso contro il Betis.

Foto: Logo Liga