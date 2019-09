Liga: Odegaard-Monreal e l’Atletico cade contro la Real Sociedad

Altra sorpresa all’estero dopo il ko del Manchester City contro il Norwich, stavolta in Spagna: l’Atletico Madrid cade al cospetto della Real Sociedad. A piegare la formazione allenata da Diego Pablo Simeone sono stati i gol siglati dal norvegese Odegaard e il nuovo arrivato Monreal. I Colchoneros restano comunque in testa a quota 9, mentre i baschi salgono in sesta posizione con 7 punti.

Foto: Real Sociedad Twitter