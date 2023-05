Liga, nuovo tracollo del Real Madrid. La Real Sociedad vince 2-0. Barcellona a +14 e secondo posto in pericolo

Altra sconfitta per il Real Madrid che cade 2-0 sul difficile campo della Real Sociedad. I due gol dei padroni di casa sono arrivati nella ripresa, grazie a Kubo e Barrenetxea. Real che ha visto anche l’espulsione di Carvajal al 61′.

Un ko che vede le merengues restare a 68 punti, a 14 dal Barcellona che è a quota 82. Real che deve anche guardarsi dall’Atletico che è a quota 66 e che può superarlo in classifica, avendo una gara in meno.

Foto: twitter Real Madrid