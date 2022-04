Dopo l’eliminazione in Europa League, il Barcellona è caduto nuovamente, questa volta in campionato. Nel posticipo della trentaduesima giornata il Cadice ha battuto per 1-0 i blaugrana. Un ko inatteso e che avvicina ulteriormente Ancelotti al titolo col Real. La distanza tra le due squadre è di 15 punti, a sei giornate dal termine del campionato.

FOTO: Sito Real