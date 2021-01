Liga, Messi ispira e De Jong segna: il Barcellona vince di misura a Huesca

Il Barcellona ha superato l’Huesca per 1-0 sul suo campo. La rete che ha deciso l’incontro è stata realizzata da Frenkie De Jong al 27′ del primo tempo: l’olandese si è inserito in area con i tempi giusti per ricevere un delizioso assist di Messi e, al volo, ha battuto il portiere avversario Fernandez. Con questa vittoria, la squadra allenata da Ronald Koeman scavalca il Siviglia al quinto posto e raggiunge quota 28. L’Atletico Madrid, capolista, dista 10 punti (e gli uomini di Simeone hanno una partita in più da recuperare).

Foto: canali ufficiali Barcellona