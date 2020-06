Liga, Maiorca-Barcellona: ecco le formazioni ufficiali

Alle 22.00 torna in campo anche il Barcellona! Il club blaugrana, infatti, sfiderà il Maiorca in una gara valida per 28esima giornata di Liga. Ecco le formazioni ufficiali:

MAIORCA (4-4-2): Manolo Reina; Pozo, Valjent, Raillo, Sastre; Dani Rodriguez, Pedraza, Sevilla, Kubo; Cucho Hernandez, Budimir. All. Vicente Moreno

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Araújo, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Vidal; Messi, Braithwaite, Griezmann. All. Quique Setien