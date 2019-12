Liga: Levante ko 2-4, derby al Valencia. Doppietta di Gameiro

Il Valencia, in trasferta, da suo il derby contro il Levante imponendosi per 2-4. Roger prima porta in vantaggio i padroni di casa e poi raddoppia su calcio di rigore, a ridosso dell’intervallo lo stesso Roger riapre l’incontro con un autogol. Nella ripresa si scatena Gameiro, l’ex Psg firma una doppietta, e nel finale Ferran Torres firma il poker. I Murcielagos salgono al quarto posto, a quota 26, in compagnia di Real Sociedad, Atletico Madrid e Athletic Bilbao. I Granotes restano in undicesima posizione con 20 punti.

Foto: Liga Twitter