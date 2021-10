Liga, l’Atletico stende il Barcellona con le reti di Lemar e Suarez (2-0)

L’Atletico Madrid batte 2-0 il Barcellona nella gara del sabato sera in Liga, valida per la 8a giornata.

Accade tutto nel primo tempo, Lemar apre le marcature al 23′ e Suarez trova il suo primo gol dell’ex ai blaugrana al minuto 44.

I Colchoneros appaiano i cugini del Real in vetta a 17 punti, ma la squadra di Ancelotti è attesa dal match di domani sul campo dell’Espanyol. Il Barça è nono a quota 12, Koeman sempre più in bilico.

Foto: Twitter Atletico Madrid