In attesa della sfida di Champions League contro la Juventus, l’Atletico Madrid piega solo per 1-0 il Rayo Vallecano in trasferta. Una gara combattuta ed equilibrata sbloccata a quindici minuti dalla fine dal solito Griezmann. Simeone torna almeno momentaneamente al secondo posto a quota 47, in attesa del Real, e volge lo sguardo al delicatissimo match contro i bianconeri di Allegri.

Foto: Marca