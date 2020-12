Liga, l’Atletico Madrid supera per 2-0 la Real Sociedad e vola in testa alla classifica

Succede tutto nella ripresa alla Reale Arena di San Sebastian, l’Atletico Madrid supera per 2-0 i padroni di casa della Real Sociedad con le reti di Mario Hermoso al 49′ e di Marcos Llorente al 74′.

I Colchoneros volano in testa da soli a 32 punti, in attesa del Real Madrid che giocherà domani contro il Granada. I Blancos sono a quota 29, la Real Sociedad rimane ancorata a 26 punti al terzo posto.

Foto Marcos Llorente: Marca