Liga, l’Atletico Madrid continua il suo percorso da rullo compressore. Poker al Cadiz (4-2)

Non si ferma il percorso da rullo compressore dell’Atletico Madrid, il successo odierno è arrivato in casa del Cadiz per 4-2, ancor più prezioso dopo la sconfitta di ieri del Real Madrid. Per i Colchoneros a segno Luis Suarez (doppietta), Saul e Koke. Con questa vittoria l’Atletico sale a 50 punti, a +10 sul Real Madrid secondo con una partita in più, il Cadiz resta a quota 24.