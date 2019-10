L’Atletico Madrid torna al successo piegando l’Athletic Bilbao per 2-0 al Wanda Metropolitano. Hanno deciso l’incontro Saul e Morata, reti segnate rispettivamente al 28′ e al 64′. I Colchoneros agganciano temporaneamente il Barcellona in vetta a quota 19, mentre i baschi restano fermi in decima posizione con 13 punti.

Foto: Liga Twitter