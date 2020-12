Liga, la Real Sociedad non sfrutta il passo falso dell’Atletico. E’ 1-1 con l’Eibar

La Real Sociedad si ferma in casa contro l’Eibar, 1-1 il risultato finale con le reti di Barrenetxea al 20′ ed il pari ospite con Enrich al 65′. Un gol annullato nel finale a Zubeldia ed è pari al triplice fischio di Escuderos.

La squadra di Imanol non ha approfittato del ko dell’Atletico nel derby di ieri sera col Real, le due squadre sono appaiate in testa alla classifica a quota 26, ma il team di Simeone ha due gare da recuperare per tentare l’allungo.

Continua a sorprendere l’Eibar, è settimo a 15 punti alla pari con Granada e Betis.

Foto: Logo Liga