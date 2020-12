Liga, la Real Sociedad chiude il 2020 in bellezza grazie a Portu. Vittoria di misura sull’Athletic Bilbao

Chiude in bellezza il 2020 la Real Sociedad, successo di misura sul difficile campo del San Mames, contro i biancorossi dell’Athletic Bilbao.

A decidere la gara è Portu, in rete al 5′ dopo una splendida azione corale della squadra di San Sebastian, capace così di agguantare i tre punti. Il team di Imanol Alguacil è terzo in Liga a quota 29 punti. Il Real Madrid è in seconda piazza a 33, in vetta c’è l’Atletico Madrid di Simeone con 35 punti.

Foto: Real Sociedad Twitter