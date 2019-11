In attesa della gara di Champions League con la Juventus, l’Atletico Madrid di Diego Simeone, frena per 1-1 in casa del Granada. Renan Lodi apre le marcature al minuto 60 e Sanchez poco dopo rimette le cose a posto per gli andalusi. Da segnalare il rientro di Joao Felix. L’Atletico sale a quota 25 a meno tre dal Barcellona capolista.

Foto: AS