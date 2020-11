Liga, il Valencia passa 4-1: una tripletta di Soler stende il Real

Brutto capitombolo del Real Madrid che al Mestalla di Valencia cade 4-1 in una gara ricca di colpi di scena tra rigori, ben tre, e un autogol. A passare in vantaggio sono proprio i Blancos con Benzema che sembrava aver messo il match in discesa. Al 35′, dopo un primo gol annullato, i padroni di casa si riportano in parità grazie al rigore trasformato da Soler. Allo scadere del primo tempo è Varane a regalare il vantaggio al Valencia con un clamoroso autogol. Nella ripresa altri due rigori di Soler chiudono la pratica e stendono Zidane.

Foto: twitter Liga