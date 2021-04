Liga, il Siviglia vince 4-3 sul campo del Celta Vigo: decide il Papu Gomez

Il Siviglia batte 4-3 il Celta Vigo in trasferta nella 30a giornata di Liga e rimane in scia di Atletico, Real Madrid e Barça. Firme di Koundé a 7′, di Fernando (assist di Suso) al 35′, di Rakitic al 60′ e, quella decisiva, del Papu Gomez al 76′. L’argentino era entrato in campo pochi minuti prima, al 67′, al posto dell’ex Milan Suso. Per i padroni di casa in gol il solito Iago Aspas (doppietta) e Brais Mendez.

La classifica:

Atletico Madrid 67

Real Madrid 66

Barcellona 65

Siviglia 61

Real Sociedad 47

Betis 47

Villarreal 46

Granada 39

Levante 38

Celta Vigo 37

Athletic 37

Cadice 35

Valencia 34

Osasuna 34

Getafe 30

Huesca 27

Valladolid 27

Elche 26

Alaves 24

Eibar 23



Foto: Twitter Siviglia