Liga, il Siviglia batte il Villarreal 2-0 e lo aggancia in classifica al quarto posto

Un gol per tempo per il Siviglia bastano per regolare il Villarreal nella sfida che metteva in palio punti pesanti in zona Champions. Al Sanchez Pizquan la spuntano i padroni di casa che si impongono 2-0.

A sbloccare la gara all’8′ Ocampos su calcio di rigore. Ad inizio ripresa, al 53′ il raddoppio di En Nesyri che regala così i 3 punti a Lopetegui.

In classifica, come detto, il Siviglia aggancia il Villarreal e la Real Sociedad a 26 punti, al quarto posto.

Foto: Twitter Siviglia