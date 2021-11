Liga, il Siviglia batte il Betis nel derby (2-0) e rimane a -1 dalla vetta

È del Siviglia il derby andaluso contro il Betis, valido per la 13esima giornata di Liga 2021-22. Decidono la rete di Acuna e la sfortunata autorete di Hector Bellerin, con il Betis in dieci uomini per un tempo, a causa del doppio giallo sventolato a Rodriguez. Con questo successo gli uomini di Lopetegui riagganciano il Real Madrid al secondo posto, e rimangono a -1 dalla Real Sociedad capolista.

La classifica

Real Sociedad 28

Real Madrid 27

Siviglia 27

Atletico Madrid 23

Betis Siviglia 21

Rayo Vallecano 20

Osasuna 19

Athletic Club 18

Barcellona 17

Valencia 17

Espanyol 17

Villarreal 15

Maiorca 15

Alaves 13

Cadice 12

Celta Vigo 12

Granada 11

Elche 11

Levante 6

Getafe 6