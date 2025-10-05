Liga, il Siviglia batte il Barcellona dopo 10 anni: sonora lezione ai catalani, finisce 4-1
05/10/2025 | 19:11:48
Il Barcellona manca il contro sorpasso al Real Madrid, perdendo con un secco 4-1 in casa del Siviglia. Gli andalusi non battevano il Barcellona da 10 anni. Primo tempo perfetto del Siviglia che va avanti 2-0, prima con Sanchez al 13′ su rigore, poi Romero al 36′ raddoppia. Rashford riapre tutto in pieno recupero, al 7′ del primo tempo.
Barcellona che nella ripresa attacca a testa bassa, ma nel recupero, due contropiedi regalano il trionfo al Siviglia che segna con Carmona e Adams. Un 4-1 pesantissimo che rilancia il Siviglia e fa andare alla sosta il Barcellona con tanti pensieri.
Foto: sito Siviglia