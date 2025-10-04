Liga, il Real riscatta il ko nel derby: battuto 3-1 il Villarreal al Bernabeu
04/10/2025 | 23:03:39
Il Real Madrid si prende i 3 punti nella sfida di vertice di questa sera contro il Villarreal. Gli uomini di Alonso si impongono 3-1. Primo tempo che si chiude 0-0. Nella ripresa si scatenano i blancos.
Vinicius sblocca la gara al 47′. Al 69′ raddoppia ancora il brasiliano su rigore. Il Villarreal torna in partita al 73′ con Mikautadze ma resta in 10 la compagine gialla per un rosso a Mourino poco dopo. Chiude i conti Mbappè al minuto 81.
In classifica il Real Madrid si issa in vetta, a 21 punti, il Barcellona a 19 chiamato alla risposta domani.
Foto: sito Real Madrid