Liga, il Real rimonta il Celta Vigo e ne fa 5. Tripletta di Benzema, poi Vinicius Jr e Camavinga

Il Real Madrid rimonta due volte il Celta Vigo e poi cala il pokerissimo, chiudendo la gara sul 5-2. battuto oggi per 5-2. Andalusi in vantaggio prima con Mina e poi con Cervi, pareggiati entrambe le volte da Benzema, poi lo scatto madrileno con Vinicius Jr, Camavinga e la tripletta di Benzema per il definitivo 5-2. La squadra di Ancelotti mantiene il passo di Valencia e Atletico Madrid in testa alla Liga, mentre il Celta resta fermo a un punto.