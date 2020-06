Liga: il Real piega il Valencia e torna a -2 dalla vetta. Domani Siviglia-Barça

Il Real Madrid non sbaglia e si aggiudica il posticipo della 29esima giornata di Liga. La squadra di Zidane schianta 3-0 al Valencia e si riporta a -2 dal Barcellona capolista. A Valdebebas sono decisive le reti, tutte nella ripresa di Benzema (doppietta) e Asensio, al rientro in campo dopo il grave infortunio. Domani tocca al Barça, attesa dalla difficile trasferta di Siviglia (terzo in classifica).

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid