Il Real Madrid ribalta in pieno recupero l’Elche ed è Benzema a regalare tre punti pesanti per mantenere vive le speranze di titolo. Ospiti avanti al 61′ con Calvo, i Blancos trovano il pari 12 minuti più tardi con il bomber francese, che raddoppia nel primo minuto di recupero. L’Atletico ora è a +5, ma scenderà in campo stasera per riportarsi a 8 lunghezze.

Foto: sito Real