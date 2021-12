Liga, il Real Madrid passa sulla Real Sociedad con Vinicius e Jovic e resta a +8. Benzema ko

Il Real Madrid passa sul difficile campo della Real Sociedad, 2-0 firmato Vinicius Jr e Jovic in apertura di ripresa.

Galacticos che restano in vetta e rispondono al Siviglia, vittorioso nel primo pomeriggio sul Villarreal, confermando il +8 (con una gara in più). Dolente nota della serata, l’infortunio occorso a Karim Benzema, costretto a uscire dopo nemmeno 20 minuti di gioco. Foto: Twitter Real Madrid