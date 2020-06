Liga, il Real Madrid non stecca con il Maiorca: Vinicius-Ramos, è 2-0

Il Real Madrid vince al Bernabeu contro il Maiorca e torna a pari punti con il Barcellona. A sbloccare la gara ci pensa il brasiliano Vinicius Junior; poi, ad inizio ripresa, Sergio Ramos chiude i giochi. Proteste della squadra isolana per un presunto fallo non ravvisato dal direttore di gara in occasione del primo gol madridista.

LUNEDI 22 GIUGNO

Ore 19.30 – Villarreal-Siviglia 2-2 (Alcacer, Torres – Escudero, El Haddadi)

Ore 22.00 – Leganes-Granada 0-0

MARTEDI’ 23 GIUGNO

Ore 19.30 – Levante-Atletico Madrid 0-1 (autorete Gonzalez)

Ore 19.30 – Valladolid-Getafe 1-1 (Unal – Mata)

Ore 22.00 – Barcellona-Athletic Bilbao (Rakitic)

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO

Ore 19.30 – Alaves-Osasuna 0-1 (Lato)

Ore 19.30 – Real Sociedad-Celta Vigo 0-1 (Aspas)

Ore 22.00 – Real Madrid-Maiorca 2-0 (Vinicius Jr., Sergio Ramos)

GIOVEDI’ 25 GIUGNO

Ore 19.30 – Eibar-Valencia

Ore 22.00 – Betis Siviglia-Espanyol

Foto: profilo Twitter ufficiale LaLiga