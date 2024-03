Liga, il Real Madrid ne fa quattro all’Osasuna: doppietta di Vinicius

Il Real Madrid continua la sua marcia verso quello che sarebbe il 36° titolo di campione di Spagna in casa Merengues. La squadra allenata da Carlo Ancelotti ha battuto, a Pamplona, l’Osasuna, con il risultato finale di 4-2. Decisivi, per i Blancos, i gol siglati da Vinicius, autore di una doppietta Carvajal e Brahim Diaz. Inutili, per i padroni di casa, le reti di Budimir, che era valsa il momentaneo pareggio, e di Munoz negli ultimi istanti di partita. Real che si porta quindi, momentaneamente a +10 sul Girona, secondo in classifica nel campionato spagnolo.

Foto: Instagram Real Madrid