Liga, il Real Madrid cade in casa contro il Levante

Clamoroso a Madrid. All’Afredo di Stefano, il Real perde 1-2 subendo una clamorosa rimonta da parte del Levante. Partita subito in salita per i galacticos, a causa dell’espulsione di Militao dopo appena 8 minuti di gioco. Nessun problema per la squadra di Zidane, che trova il vantaggio 5 minuti più tardi con Asensio. Il vantaggio non apre la strada al Real, che invece inizia a cedere campo agli avversari ed inizia a soffrire l’inferiorità numerica. Ci pensa Jose Morales a pareggiare i conti al 32′. Nel secondo tempo non cambia il copione della partita, i blancos continuano a soffrire l’uomo in meno, e subiscono anche lo svantaggio firmato da Roger al 78′.

Foto: Mundo Deportivo