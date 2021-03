Il Real Madrid pareggia in casa con la Real Sociedad (1-1) e rimane lontano 5 lunghezze dall’Atletico Madrid, ma la squadra di Simeone ha una gara in meno.

Passano in vantaggio gli ospiti con Portu al 55′, Vinicius Junior riacciuffa il pari all’89’. Sono 53 i punti dei Blancos, gli stessi del Barcellona, la Real Sociedad è quinta a quota 42.

Foto: Twitter personale Vinicius Junior