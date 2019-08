Liga, il Real espugna Vigo: eurogol Kroos, rosso Modric

Il Real Madrid approfitta del passo falso del Barcellona e conquista i tre punti all’esordio battendo per 3-1 il Celta Vigo in trasferta. Ad aprire l’incontro ci pensa Benzema dopo soli 12′ minuti sfruttando l’assist di un Gareth Bale schierato titolare nonostante le tante voci su un suo possibile addio. Dopo dieci minuti della ripresa Modric colpisce la caviglia di Denis Suarez e l’arbitro, dopo il consulto al VAR, lo espelle. Ciononostante è ancora la squadra ospite a trovare la via del gol prima con una bellissima conclusione dalla distanza firmata Toni Kroos e poi con il subentrato Lucas Vazquez. Vano il gol nel recupero di Losada, che fissa il punteggio sul definitivo 3-1.

Foto: twitter ufficiale Real Madrid