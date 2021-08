Liga, il programma completo della seconda giornata: oggi quattro partite

Dopo il pari per 1-1 tra Betis e Cadice (ieri sera), continuerà tra oggi, domani e lunedì la seconda giornata del campionato spagnolo. Quattro le partite in calendario in questo penultimo sabato di agosto. Ecco il programma completo.

Sabato

Ore 17 Alaves-Maiorca

Ore 19.30 Espanyol-Villarreal

Ore 19.30Granada-Valencia

Ore 22 Ath. Bilbao-Barcellona

Domenica

Ore 17 Real Sociedad-Vallecano

Ore 19:30 Atl. Madrid-Elche

Ore 22:00 Levante-Real Madrid

Lunedi

Ore 20 Getafe-Siviglia

Ore 22 Osasuna-Celta Vigo

Foto: Twitter Liga