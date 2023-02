Liga, “il Clasico” tra Barcellona e Real Madrid, in programma a marzo, si giocherà a Città del Messico

Come annunciato dal sito ufficiale de LaLiga, El Clasico tra Real Madrid e Barcellona non si giocherà in casa dei blaugrana, al Camp Nou, ma andrà in scena a Città del Messico. La data e l’orario sono ancora da definire, con la ventiseiesima giornata del campionato spagnolo in programma nel fine settimana dal 17 e al 19 marzo 2023.

Una mossa di marketing incredibile, anche se va a stravolgere quello che è il normale andamento di un campioanto (e a a togliere il fattore campo al Barcellona). Ma di fronte al Dio Denaro, ormai, si cambia tutto.

Foto: twitter Liga