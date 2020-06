Liga: il Celta Vigo ferma il Barça. Ora il Real tenta il sorpasso

Non va oltre il 2-2 il Barcellona in casa del Celta Vigo. I Blaugrana, infatti, sono andati in vantaggio e si sono fatti recuperare per ben due volte. A sbloccare il match, è Luis Suarez, al ’20. Nella ripresa, tuttavia, Smolov rimette le cose in partità ben servito da Yokuslu. Immediata la risposta del Barça, che ancora con Suarez, servito nuovamente da Messi, torna davanti. La doccia fredda, poi, all’88, con la zampata finale di Iago Aspas. Ora, il Real Madrid può tentare il sorpasso.

CLASSIFICA: Barcellona* 69, Real Madrid 68. Atletico Madrid 55, Siviglia* 54, Getafe 49, Villarreal 48, Real Sociedad 47, Valencia 46, Athletic Bilbao* 45, Granada 43, Osasuna 38, Levante 38, Betis 37, Valladolid* 35, Alaves 35, Celta Vigo* 34, Eibar 32, Maiorca* 26, Leganes 25, Espanyol 24

* una gara in più

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Champions League